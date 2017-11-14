Muere fundador de la Lindavista

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Complicaciones como resultado de la diabetes que padecía desde hace mas de 30 años acabaron con la vida del conocido sambonense Jesús Garza Jiménez siendo sepultado la mañana de ayer en el panteón municipal del Refugio.

Conocido por su labor dentro del Partido Revolucionario Institucional, gestor social, destacando entre otras cosas la fundación de la colonia Lindavista y posteriormente la construcción de la plaza de esa colonia, además en los últimos 12 años fue el conserje y velador del Centro de Atención Múltiple número 16 donde se ganó el cariño de los padres de familia, personal docente y alumnos.

Decenas de personas se dieron cita en la capilla de velación para después acompañarlo al CAM 16 donde le dieron un merecido homenaje por su humana labor y buenas relaciones que sostuvo con el personal, padres de familia y maestros.

De ahí el cortejo partió a la Parroquia del Santo Patrono donde ya lo esperaban sus amigos y conocidos, siendo el padre Carranza quien le ofició la misa de cuerpo presente destacando la gran asistencia a la homilía, con lo que quedó demostrado el aprecio que le tenían.

Su labor como gestor social dentro del partido le ganó el aprecio de todos pues por más de 30 años estuvo activo cuidando siempre por darle una mejor calidad de vida a los que menos tienen, comentó el dirigente del PRI, Ricardo Lara.

Jesús Garza Jiménez murió a los 63 años de edad y uno de los logros más satisfactorios que se llevó de esta vida fue haber proporcionado a la colonia Lindavista un cambio en su imagen que llevó a elevar la plusvalía del sector y con ello una mejor calidad de vida para sus habitantes.