Muere señora en Protección Civil

FRONTERA., COAHUILA.- En busca de ayuda médica llegó a la dirección de Protección civil una familia que solicitaba atención para una mujer de la tercera edad quien desgraciadamente ya se encontraban sin signos vitales, situación que generó la molestia de las personas quienes la subieron a la camioneta en la que se trasladaban y la llevaron a un hospital, aun y cuando las autoridades les solicitaron esperar a que llegara el Ministerio Público a tomar conocimiento del caso.



Ángelo Grimaldo, director del departamento dijo que fueron los elementos de protección civil brindaron la atención a la mujer, de quien solo mencionaban tenía problemas de salud y se había desvanecido minutos antes de las 11 de la mañana, por lo que al darse cuenta de que no presentaba pulso, les pidieron a sus familiares que no la movieran más, sin embargo ellos hicieron caso omiso a la instrucción y se la llevaron.

El director dijo que la familia provenía de la colonia PEMEX, por lo que por cercanía decidieron llevarla a para que la atendieran lo paramédicos, desgraciadamente no había nada que hacer por ella ya que cuando llegó ya no tenía pulso, focos cardiacos ausentes y sus pupilas se encontraban dilatadas, por lo que no pudieron hacer nada por la señora.

"Los familiares de la mujer no tomaron la noticia de su fallecimiento de forma tranquila, se mostraron un poco agresivos y se la llevaron por fuerza, le solicitamos hacer lo pertinente ante el ministerio público y notificar de la situación que son los pasos a seguir, pero ellos decidieron llevarla a un hospital".

Comentó que dos elementos de seguridad pública los invitaron a seguir los procedimientos pero hicieron caso omiso, aun cuando el personal de la Cruz Roja también se comunicaron con ellos para que mantuvieran el cuerpo en el lugar, sin embargo ante la negativa se la llevaron a la clínica 9 del IMSS donde sus familiares pudieron constatar que ya se encontraba sin vida.

Cuando ocurren situaciones como estas es importante que se notifique a los servicios de ambulancia para que acudan al domicilio de la persona y así atenderla, por medio de protocolos pre hospitalario, llamar a los servicios de emergencia y al confirmarse un deceso esperar la llegada del MP para que realice las indagatorias correspondientes y todo lo que marca la ley.