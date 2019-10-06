Multarán a quien obstruya cocheras

FRONTERA, COAH.-Debido a la poca cultura vehicular de algunos automovilistas, la Dirección de Transporte y Vialidad aplicará sanciones a todas aquellas personas que se estacionen en cocheras particulares o de negocios, toda vez que se reciben más de 15 quejas semanalmente.

José Ángel Ibarra, director del departamento explicó que es en los sectores comerciales donde existe una mayor reincidencia de automovilistas que se estacionan en portones sin importar que las personas tengan que salir de sus domicilios.

Retirarán con grúa vehículos estacionados en cocheras de domicilio y en portones de acceso a las tiendas.

Dijo que es en el primer cuadro de la ciudad y en colonias como la Bellavista y la Borja donde por la colocación de los puestos de las pulgas, algunos automovilistas dejan sus automóviles en áreas privadas y realizan los realizan sus compras molestando a los propietarios de viviendas y establecimientos comerciales.

Explicó que para evitar esta situación, se realizará un padrón para determinar la estadística de automovilistas reincidentes, ya que en la mayoría de los casos son las mismas personas las que se estacionan de mala manera.

Así mismo comentó que en un inicio solo se les impondrá la sanción correspondiente por medio de una infracción de tránsito, sin embargo sí son las mimas personas las que se estacionan en espacios señalados o en cocheras de viviendas, se retirará el automóvil de circulación.

“Es mucha la molestia de las personas quienes no pueden salir de sus viviendas ubicadas en la zona centro, solo porque algunos automovilistas no respetan sus espacios señalados o se estacionan en las cocheras, lo cual está prohibido”.

Indicó que los dueños de las viviendas tienen el derecho de llamar a una grúa para que se lleve los autos al corralón, esto si los dueños de los mismos no obedecen la solicitud de retiro del automóvil.