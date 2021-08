Multarán taxistas incumplidos con revisión

FRONTERA., COAH.- En próximos días la dirección de transporte y vialidad emitirá las sanciones correspondientes a las diferentes líneas de taxis que no cumplieron con la reparación de los señalamientos físicos y mecánicos que realizaron a las unidades, además dará colocará sobre la mesa el listado de taxistas que no podrán trabajar en Frontera u en otros municipios por no haber cumplido con el examen toxicológico.

José Ángel Ibarra Guajardo dijo que ya se cumplieron las dos prórrogas dadas a los taxistas para que cumplieran con las especificaciones necesarias para prestar un buen servicio, es por ello que sostendrá una reunión con los secretarios generales de cada una de las 8 organizaciones para determinar las sanciones que recibirán los concesionarios al no reparar sus unidades.

Dijo que los daños señalados a los carros utilizados como taxis son mínimos, ya que son referentes al estado de desgaste de las llantas, manivelas que no sirven, asientos rotos, vidros que no descienden, puertas que no abren, falta del permiso para el conductor o seguro no vigente.

Comentó que fueron un total de 12 de 300 conductores que no se presentaron a realizarse el examen anti doping, sin embargo, los secretarios generales aseguran que quienes no acudieron es porque ya se dedican a otra labor y no al servicio de transporte público, pero aún si se boletinará para que no los empleen en otra línea.

"Por ahora los vamos a dar de baja y si quieren regresar primero van a cumplir con el examen toxicológico o de lo contrario no regresaran a laborar a las líneas de taxis".