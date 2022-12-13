Multas de 600 mil por el robo de vías

Una forma de prevenir los robos de las partes de las vías del ferrocarril en la que la autoridad municipal pudiera intervenir es en las inspecciones que realizan en chatarreras que se realizan constantemente pero hasta hoy no se ha encontrado estos materiales, el robo de este tipo es un delito federal.

Así lo comentó Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil, platicaba con la gente de Coahuila Durango, mencionó que este es un delito federal y quien lo esté haciendo tendrá consecuencias fuertes.

“Ya existen demandas y cuestiones jurídicas sobre las personas que se lleguen a detectar que están haciendo esto habrá consecuencia grave”, comentó el director.

Dijo que en este caso el municipio no aplica multas, pero sí detectan chatarreras o algo que pertenezca a ferrocarril, actuarán una multa de PC puede ser de hasta 600 mil pesos pero en cuestión federal pudiera ser mucho más.

Exhortó a quien este cometiendo este delito a que deje de hacerlo porque podría ocasionar serios problemas, insistió en que hay trenes que están trasladando materiales peligrosos y al descarrilarse las consecuencias pudiera ser fatales, sin tomar en cuenta los daños que pueden ocasionar en los trabajadores.