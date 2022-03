Múzquiz: Requieren la electrificación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Habitantes de la colonia Santa Rosa, fraccionamiento fundado hace más de 35 años al Poniente de esta localidad, solicitaron la mañana de ayer a la alcaldesa, Tania Vanesa Flores Guerra, su colaboración para contar con electrificación en dicho sector.

Antonio de la Cruz López mencionó que tienen plena confianza en obtener buena respuesta de la edil, pues administraciones han pasado y nadie les ha resuelto nada.

Dicho sector se ubica a un costado del Aeropuerto Municipal, ahí, habitaban cerca de 60 familias, sin embargo, abandonaron sus predios regresando a la zona urbana de la ciudad al no obtener apoyo alguno por parte de las autoridades municipales pues no cuentan con los servicios básicos de suma necesidad para salir adelante, como lo es agua, drenaje, luz, etc.

Agregó que en la actualidad las viviendas están abandonadas, los malandros se han ido robando poco a poco las puertas y ventanas de las propiedades privadas, quedando solamente 8 familias.

Añadió que Tania Flores les prometió apoyarlos en campaña y hoy tienen confianza que sea en esta administración que los apoyen pues es muy difícil vivir de esta manera sin contar con los servicios básicos.

"Tenemos muy poca agua y nos urge la energía pues solamente necesitamos tres postes de luz para contar con electrificación en dicho lugar", mencionó el entrevistado.

Añadió que viene la temporada de calor y por ende la comida se les echa a perder teniendo que comprar alimentos de forma diaria lo cual es complicado para cada uno de los hogares.

Dijo que, de ser necesario, los interesados en contar con esta obra pueden realizar aportación económica, de ser requerido por parte de las autoridades municipales.