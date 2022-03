Negocios no pagaban refrendos; Detecta Protección Civil

FRONTERA., COAH.- Debido a que actuaban sin renovación de permisos por no refrendarlos anualmente, una gran cantidad de negocios no cumplían con los pagos de los mismos y por ello no recibían la visita de inspección de Protección Civil, lo anterior informó el Regidor de Hacienda Juan David Borrego.

"Realizamos una verificación y un barrido de negocios para invitarlos a ponerse al corriente, incluso negocios grandes no habían acudido a cubrir sus pagos, es por ello que no recibían inspecciones que provocaron a la larga riesgos a la comunidad".

Dijo que tanto negocios comerciales como chatarreras trabajaban sin estar al corriente ni trabajando de forma legal, es por eso que de 400 que fueron visitados, un total de 300 ya se acercaron a cumplir con su pago.

Explicó que son la mayor parte de los yonques los que trabajan irregularmente, los cuales fueron descubiertos al momento en que recibieron la visita de los inspectores, cuyos dueños aseguraron que tenían desconocimiento de la renovación de los permisos cada año.

"No sabemos qué pasaba en pasadas administraciones que las autoridades los dejaban trabajar de forma ilegal, esto generó accidentes como el que se suscitó en la chatarrera donde existía un riesgo porque trabajaban con gases y con exceso de peso y nadie les realizó el señalamiento, generando grandes riesgos a la comunidad".

Juan David Borrego, dijo que las inspecciones seguirán realizándose para que no existan negocios que trabajan fuera del padrón y de esa forma trabajen sin riesgos para la comunidad y como lo marca la ley.