Niña de San Buena gana medalla de oro

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Pelirrojo Hugo Iván Lozano Sánchez felicitó a la competidora Indra Mavet Vázquez por obtener Medalla de oro como primer lugar en formas individuales en el mundial de Mazatlán de la Federación mexicana del deporte escolar.

También extendió las felicitaciones al profesor Edén Ávila Presidente de la Federación Mexicana del deporte escolar de Coahuila por el impulso a los competidores.

Indra Mavet Vázquez Moreno tuvo destacada participación en el abierto de Mazatlán, participando con la Delegación de niños del equipo mexicano con sus diferentes categorías.

La medallista forma parte del Instituto Owijarim de Tae Kwon Do MV ubicado en la Zona centro de San Buenaventura y fue acompañada por el Entrenador profesor Martín Vázquez Rodríguez de la categoría cinta negra 4 internacional

El Equipo de formas y sus entrenadores de la región centro y norte de Coahuila hizo excelente trabajo y fueron reconocidos por el alcalde pelirrojo Hugo Lozano.

El departamento Fomento Deportivo a cargo del regidor Juan Antonio Portillo y director Juan Martín Martínez ha sido Puente de comunicación con las escuelas y academias deportivas, brindando el apoyo necesario cuando se requiere así como promoviendo a las instituciones establecidas.

Invitaron a formar parte de Taekwondo en la escuela ubicada en colonia Amalia Solórzano a una cuadra y media de la deportivo; cuenta con distintos horarios clase con el maestro Rito Vázquez quien atiende para informes en el 866 120 1575.