Niño besucón Va al psicólogo

FRONTERA COAH-. El pequeño de 5 años de edad que fue denunciado por padres de familias por tener conductas inapropiadas con sus compañeritos del Jardín de Niños Gabriela Mistral, ya fue sometido a pruebas psicológicas.

Lo anterior lo dio a conocer Félix Alejandro Rodríguez Ramos; subdirector de Servicios Educativos, quien habló sobre la importancia de mantener en privado el nombre del pequeño.

Fue en días pasados que padres de familia pidieron la presencia del profesor Feliz Alejandro Rodríguez Ramos en el exterior del plantel, esto porque necesitaban una solución a su petición ya que la directora del jardín les decía que se necesitaba hacer un protocolo ante sus demandas.

Lo padres mencionaron que había un niño de 5 años de edad que constantemente agredía físicamente a sus compañeros pero también intentaba besar a sus compañeritas y tener conductas inapropiadas para un niño de su edad, por lo que algunos papás pedían atención al niño y otros pidieron hasta su expulsión.

Ante estas peticiones el profesor dijo que el menor no asistiría a clases mientras se hacía una investigación aclarando que no se le había expulsado y que solamente no iría para poder enfocarse en estos exámenes y estudios psicológicos para determinar cuál es la causa de su comportamiento y sí es que existió.

"Precisamente ayer (lunes) se aplicó el examen al menor así como una entrevista a los tutores, en unos días más tendremos el diagnostico que nos va a permitir orientarnos y podremos colaborar y apoyar en este caso al menor y a los tutores", comentó Félix Alejandro Rodríguez Ramos.

Dijo que las cosas van bien, esto da tranquilidad al menor, a sus padres, al plantel y sobre todo a los padres de familia que se quejaron, sin embargo dentro de las respuestas que pudo dar el menor hay que ver si se requiere la aplicación para el otro niño, pero se dará atención a todo el que lo requiere y se buscará la mejor alternativa educativa para todos.