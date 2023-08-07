Niño dormido causó alarma

NADADORES COAH-. Cuando todos estaban buscando a "Chuyito" de 6 años de edad, este no estaba perdido sino que se quedó dormido en la carreta de su padre y nadie se dio cuenta, todo resultó en un susto y en una anécdota para contar.
Esta mañana los familiares del pequeño dieron a conocer que lo encontraron 2 horas después de que lo reportaron como desaparecido en la comunidad de San Isidro o El Coyote del municipio de Nadadores.
Jesús Borrego es el papá del niño, mencionó que afortunadamente ya apareció y que todo quedó en un susto que espera no se vuelva a repetir o al menos eso hará por su parte.
"Es que yo tengo un exprés o carreta y estaba de mi casa a 20 metros, yo ahí la pongo por que da sombra, este niño se subió y no me di cuenta, se quedó dormido, ya en la noche yo vine porque lo andaba buscando y su mamá me dijo que se había ido conmigo, ya era en la noche anduvimos como locos en las plazas y todo pero nada", comentó.
Nunca se fijaron que el pequeño estaba dormido en el asiento de atrás y fue hasta que él llegó a la carreta y lo vio, calmando la angustia que sentía en ese momento, el papá reconoció que fue un descuido que afortunadamente no pasó a mayores y que esto le ha pasado a muchos padres de familia, agradeció el apoyo de todos los que se unieron a la búsqueda de su pequeño hijo.