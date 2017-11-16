Niños delincuentes en Villas de Guadalupe

Castaños.-Habitantes de la colonia Villas de Guadalupe claman apoyo de PRONNIF para que intervengan y puedan ayudar a decenas de niños que andan vagando a altas horas de la noche, son niños de nivel primaria quienes se reúnen en las esquinas a fumar y en su mayoría marihuana.

Es en la esquina de las calles Miguel Villanueva y 12 de Diciembre donde diariamente pasada la media noche, decenas de niños y adolescentes se reúnen para hacer desmanes y ponerse a fumar, vecinos aseguran que también inhalan algún tipo de droga.

Aunado a esta situación, más de 300 familias que habitan en este lugar se encuentran en penumbras pues desde hace 15 días que ninguna farola está encendida, algunas presentan daños por el grave vandalismo que existe en el lugar.

Las vecinas Verónica Martínez y María Isabel Rodríguez denunciaron la falta de atención de parte de autoridades municipales, pues solo una vez por semana acude el camión recolector de basura, ocasionando olores pestilentes por la basura que se acumula y cae fuera del mismo, asimismo reconocen que son los mismos vecinos quienes al ver que el contenedor está repleto, tiran desperdicios fuera del depósito.

De igual forma aseguraron que la falta de atención de padres de familia con sus hijos, ocasiona un serio vandalismo con las luminarias, ya que las farolas en su mayoría están quebradas y el Municipio ya no quiere acudir a repararlas.

Cabe mencionar que hace 15 días una niña de tres años de edad se perdió en esta misma colonia, la madre por estar jugando a la lotería a altas horas dela noche, no supo a dónde se había ido la menor, afortunadamente fue encontrada horas después a dos cuadras de su vivienda, sana y salva.

Ante dicha situación y el vandalismo que se vive en colonia Villas de Guadalupe se solicita el apoyo de la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia para que visite el lugar y tome cartas en el asunto, asimismo solicitan que continúe la vigilancia de Seguridad Pública.

PIDEN APOYO DE AUTORIDADES

Entérese. Solo una vez por semana pasa el camión recolector de basura, lo que ocasiona que se acumule hasta fuera de los depósitos.