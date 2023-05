"No a la violencia, somos los mismos (no repliques temas de violencia por favor", publicó el alcalde Roberto Piña en sus redes sociales tras los enfrentamientos entre los obreros de Altos Hornos de México.

Ya en entrevista, el alcalde comentó que es importante que se mantenga la unidad en un momento de presión e incertidumbre como el que se vive en este momento en la región.

Dijo que sin duda la diversidad de las empresas ha sido buena porque sí ha tocado en otro momento donde la economía dependía en un 85% de AHMSA, fuera una catástrofe la región, hoy el porcentaje es menor pero sigue afectando la sociedad.

"No, no podemos estar tranquilo mientras que hay un grupo de trabajadores que tienen incertidumbre y que sus familias están teniendo problemas con el tema del ingreso", comentó.

Dijo que hay un trasfondo político y lamentó que se actué con esta situación, reiteró el apoyo total a los obreros siempre pero los invitó a no ejercer la violencia, dijo que en se entiende la situación es muy complicada pero la violencia no lleva a nada bueno.

Lamentó los enfrentamientos entre obreros.

Comentó que en Frontera se tiene una base de datos para ayudarles con el apoyo de las empresas, el alcalde comentó que a lo obreros se les dijo que sin distingo se entregaría a todos el apoyo, sin fotografías ni absolutamente nada.

"Es un tema genuino, no nos va bien si hay incertidumbre, si hay violencia si se genera caos, nadie debe tomar tajada de este ejercicio, yo lo realizó porque soy el presidente municipal pero si alguien tiene una foto mía entregando despensas a los obreros me dicen porque yo no participé, les dije que no habría porque esto no se debe politizar", comentó el alcalde.

Agregó que todos los que busquen sacar tajada de este ejercicio es porque simple y sencillamente no han hecho las cosas correctas, no han hecho lo que se debe hacer.