No dejará Piña ni juicios ni demandas

FRONTERA COAH. – La administración 2022-2024 no dejará ningún juicio laboral o demanda de empleados o ex trabajadores al gobierno entrante de la alcaldesa electa Sara Irma Pérez.

Gaspar Charles Jaime, director Jurídico del Ayuntamiento, aseguró que los ex empleados se han ido contentos y conformes con su finiquito, entiendo que el gobierno está en su período final y por ello se llevó a cabo a un proceso de reajuste de personal desde hace algunos meses.

La prueba esta en que se siguen firmando convenios y los ex trabajadores ya recibieron su cheque, elaboran 50 más y en las próximas quincenas se realizarán de 10 a 15 hasta dar cumplimiento a todo el proceso que incluya a todo el personal que entró en la administración del alcalde Roberto Piña.

"Hasta el día de hoy no tenemos registro alguno o no se ha recibido ninguna notificación aquí por parte de algún trabajador perteneciente a esta administración que haya estado inconforme con su finiquito, se ha estado liquidando a los trabajadores por quincenas, todo en un plan bien estructurado y con estrategias que lleva la Tesorería y Derechos Humanos", mencionó.

Explicó que los convenios son un proceso muy sencillo en el que hay un acuerdo de voluntades entre las partes, tanto del municipio como del trabajador y conlleva a nada más a manifestar su conformidad, realizando su firma y su huella para luego proceder a pagar al trabajador.

Han finiquitando a algunos en el Centro de Conciliación Laboral, sin embargo, debido a la carga de trabajo excedente algunos convenios se han hecho de forma privada ante dos testigos y de acuerdo a la ley del trabajo.

"Y no he tenido yo ninguna inconformidad por parte de ninguno de los ex trabajadores y yo creo que esta administración no va dejar ningún juicio laboral o demanda para la próxima administración", reiteró.