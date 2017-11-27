No descarta Lencho ir por la de tres años

Frontera.-“Mi prioridad es cumplirle a la gente en el año que ya es mi responsabilidad” aseguró el alcalde electo Florencio Siller, a pesar de que legalmente pudiera contender por la alcaldía de 3 años estando en funciones, asegurando que eso dependerá de los ciudadanos con relación al trabajo que se realice en su gestión.

Florencio Siller dijo que ya tiene en sus manos una agenda bastante amplia sobre los trabajos a realizar y que son los que en las encuestas los ciudadanos le pidieron, considerando ya como prioridades esas peticiones.

Pero también sostuvo que hay dentro de la agenda planes de trabajo en materia de obras que se pueden considerar como a largo plazo, por lo que aplaudió el hecho de que las autoridades abrieran la posibilidad de reelección aún estando en funciones.

Recalcó que el reelegirse, para él actualmente no es un tema prioritario como lo es arrancar su gestión cumpliendo las promesas de campaña y ofreciendo trabajo de beneficio colectivo para todos los fronterenses.

Aunque subrayó que en caso de que el trabajo que ofrecerá para el municipio sea del agrado de los ciudadanos y si así lo requieren, entonces abriría esa posibilidad pero también sería tema de analizar con su partido.

En general, Florencio Siller sostuvo que desde el pasado cuatro de junio cuando se realizó la elección en la que los ciudadanos decidieron a su favor, no ha dejado de gestionar para bajar recursos y todo lo necesario para que la administración 2018 se destaque con trabajo que será de beneficio para todos y que desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del próximo año no bajará la guardia ni un solo día.