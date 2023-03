"No es cacería de Brujas": Piña

FRONTERA COAH.- Lo que se está haciendo es un tema de regularización, no es una cacería de brujas ni un tema recaudatorio", señaló el alcalde Roberto Piña tras la realización de los operativos contra In Driver, señaló que no se puede tener en un tema de inseguridad a los ciudadanos.

El alcalde comentó que se debe tener seguridad tal y como se tiene a través de los taxistas de la base, también el control, es lo que se está haciendo aunque a muchos ciudadanos les moleste pues es incluso por su propia seguridad.

"No hay ninguna cacería no es un tema recaudatorio y no será en ese sentido, aquí la gente que se dedica a trasladar personas en esta ciudad tiene que estar reglamentado porque es un tema de seguridad, ¿Cómo saben quién lo sube a un vehículo? ¿Cómo saben que le picas a una aplicación y que hay un tema de seguridad?", comentó.

Lo que se busca por parte del ayuntamiento, bajo cualquier circunstancia es la seguridad y protección de ciudadanos, dijo que es una actividad que se hace en todos lados, es un tema de regular de comenzar a corregir y la gente sabe que no se está actuando de mala manera en Frontera.

El alcalde recordó que en todo lo que va de la administración no se ha hecho un solo filtro antialcohol, dijo que cuando robaron las motocicletas tuvieron que poner un retén para recuperar las y así se hizo se dio con quien las estaba robando pero fuera de ahí no se tienen otro retén.

El alcalde mencionó que tienen datos de concesionario de chóferes que también son sometidos a una prueba antialchol y antidoping, se mantiene la relación permanente pues no permitirán que se generen irregularidades y tampoco que haya actos que propicien temas de seguridad.

El alcalde mencionó que para que conductores de in driver puedan operar primero deberán estar regulados por la administración por la vía libre no pueden estar operando, indicó que hay un ejercicio que se está trabajando con el equipo jurídico para comenzar pero nadie se ha acercado a intentar regularizarse para poder brindar el servicio.