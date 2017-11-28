“No habrá cabida para malos funcionarios”

Frontera.-“En mi administración no habrá cabida para gente que genere afectaciones a los ciudadanos”, así sostuvo Florencio Siller al generarse comentarios en relación a que personas de su equipo que realizaban encuestas habrían requerido dinero a ciudadanos para obras de techado en sus viviendas, lo que tajante dijo es una situación falsa.

Y es que mediante redes sociales circuló un comentario en el que se cuestionaba la veracidad de comentarios en torno a que personal que al parecer trabajará con Florencio Siller habían pedido 1500 pesos a ciudadanos para una obra de techado en sus domicilios.

Al respecto, Lencho Siller dijo que no había que confundir las cosas, puesto que las cifras que manejan, son cantidades que se requieren mediante el Instituto Estatal de la Vivienda para los programas de beneficio, y que es una cantidad mínima en comparación con los costos que tiene el techar un domicilio.

Aclaró también que su equipo de trabajo no ha pedido ni pedirá dinero a los ciudadanos y contrario a ello, explicó que hay gente que no tienen esas cantidades y por eso buscarán la forma de darles beneficios mediante la presidencia.

Pero también aseguró que en caso de que encuentren a alguna personas de su equipo de colaboradores afectando a los ciudadanos y más mediante el requerimiento de dinero, sin pensarlo se le acabará la posibilidad de iniciar con la administración a partir del primero de enero.

Expresó que como funcionarios que serán desde el uno de enero están para servir al ciudadano y no para afectarlos, como se pretende hacer creer mediante las publicaciones de redes sociales