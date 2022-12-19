No hay rastro de taxistas violadores

No hay rastro de los dos taxistas que el pasado fin de semana se vieron involucrados en dos casos de abuso sexual en contra de dos usuarias, Juan David Guerra; director de Transporte y Vialidad, comentó que es importante que las afectadas los denuncien o reporten para poder actuar, darlos de baja pero sobre todo boletinarlos.

Fueron dos casos diferentes, el primero de ellos un conductor que atendió a dos jóvenes y en el camino les pidió autorización para pararse y comprar, al parecer cerveza, siguieron la marcha y poco después dejaron a una de las jóvenes, mientras que la otra siguió en el taxi, el hombre la acusó de haberle tobado 500 pesos y mientras discutía con ella le rompía el vestido y le hacía tocamientos.

Al parecer si hubo violación y mientras el vehículo iba en movimiento, la joven se aventó de este siendo auxiliada por vecinos y elementos de Protección Civil, en ese momento la mujer señaló que se trataba de un taxista de Frontera.

El segundo caso fue similar, una joven que tomó el taxi en la colonia Leandro Valle y más adelante se subió otro sujeto que empezó a hacerle tocamientos, señaló que era un auto de Frontera.

“No tenemos reporte, yo le hablé a los líderes de las bases pero tampoco tienen reporte, si el reporte fuera más preciso, qué taxi fue, dónde lo tomaron, el número de la unidad, hasta ahorita no hay nada más”, comentó el director.

Dijo que las víctimas deben hacer la denuncia para poder actuar en contra de esos operadores porque lo que les pasó, le puede pasar a alguien más y es lo que quieren prevenir, estarán al pendiente para ver ese tema.

El director comentó que es lamentable que suceda eso, cuando los ciudadanos piden el servicio, por casos como este se mancha la imagen de los taxistas de Frontera, es decir que por uno la llevan todos y la gente se vuelve desconfiada, pero estarán al pendiente de esta situación.