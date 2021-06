“No los defraudaré”; Juan Antonio Garza

Coahuila

Alcalde electo de Castaños recibe su constancia por el IEC.

Recibe constancia de mayoría el Doctor Antonio Garza.

CASTAÑOS., COAH.-”No los voy a defraudar, trabajaré con honestidad y transparencia, agradezco a todas esas personas que confiaron en mi proyecto de trabajo y confiaron en un servidor para llevar la riendas del municipio”.

Apoyando por una gran cantidad de personas, el Doctor Juan Antonio Garza recibió de manos del consejero presidente del IEC la constancia de mayoría la cual certifica que será él quien tomará posesión como Alcalde el próximo 1 de enero del 2022.

Quien fuera candidato a la Presidencia Municipal de Castaños por MORENA, dijo que la ciudadanía confío en un proyecto nuevo, transparente y que fue creado hablando de frente a los ciudadanos, habitantes de cada una de las colonias de esta ciudad, quienes le abrieron las puertas de su domicilio y le dieron a conocer las necesidades más apremiantes que deben atenderse de forma inmediata.

Al momento de recibir su constancia de mayoría, el médico, quien siempre se ha distinguido por su labor altruista y benéfica para toda la comunidad, refrendó su compromiso con los castañenses y les agradeció todo el cariño y apoyo que le dieron antes y durante su campaña.

Manejar los centavos del pueblo con mucha transparencia es el plan para llevar las riendas de la administración, estoy muy agradecido porque la gente de Castaños supo imponerse y no lo voy a defraudar, siempre he trabajado de forma honesta y hoy que me dan la oportunidad de estar al frente de la administración, voy a trabajar por el bien de todos ustedes y el crecimiento del municipio”. Cabe mencionar que el ahora virtual presidente del municipio de Castaños en la próxima administración, se proclamó ganador con más de 6 mil 014 votos, siendo sus más cercanos adversarios el candidato del PRI con un total de 5 mil 396 votos y el del PAN con 867.