No pasaron evaluación Sacan 20 taxis

Un total de 20 unidades de taxis han salido de circulación por no cumplir con los requisitos necesarios para operar, así lo comentó Juan David Guerrero; director de Transporte y Vialidad tras la revisión físico-mecánica que se realizó.

En Frontera hay un total de 224 concesiones de taxis, el director explicó que si no cumplen no se les da engomado y sin este engomado no pueden operar porque pueden ser sorprendidos en algunos de operativos sorpresa.

Además de la revisión, se hace un estudio toxicológico y de no aprobarlo, los choferes son dados de baja, el director mencionó que actualmente todavía hay entre 5 y 10 unidades que están en mal estado.

"Los sacamos de circulación porque no cumplen con el año establecido para operar o sus condiciones ya están muy deterioradas", comentó el director del departamento de Transporte y Vialidad.

Será en próximos días cuando el personal del departamento retome las inspecciones para ir sacando esas unidades que ya n deberían estar en operaciones.