Nombran a sambonense Director General del IPN

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El doctor Mario Alberto Rodríguez Casas originario de esta localidad, tomó protesta como nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el periodo 2017- 2020.

El nombramiento lo recibirá de manos del presidente de la República Enrique Peña Nieto.

En un comunicado de parte de la Presidencia de la República, se informó que Rodríguez Casas tomará protesta al cargo, esto conforme a lo establecido en el Articulo 12 de la Ley Orgánica de la casa de estudios al concluir el trienio que estuvo a cargo del doctor Enrique Fernández Fassnacht.

Originario de San Buenaventura, Mario Alberto Rodríguez Casas se ha desempeñado como alumno, profesor, investigador y funcionario de la IPN, donde actualmente es director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

Su currículo incluye entre otras cosas Ingeniería Bioquímica, maestro en Gestión y Política Universitaria por la Universidad de Cataluña, España, y maestro y doctor en Ciencias con especialidad en Bioquímica, egresado de la misma institución IPN.

Desde 1987 se ha desempeñado como jefe del departamento de Bioquímica, jefe de la División de Diseño Académico e investigación educativa, Director de Estudios Profesionales, Director de Estudios Profesionales en Ciencias Médico- Biológicas, Director de Planeación y Organización, Secretario Técnico y Secretario de Administración.

Además ejerció como docente en el área de licenciatura y posgrado del instituto así como en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Por lo que respecta a la función pública, Rodríguez Casas ha ocupado cargos como la dirección del Corporativo de Finanzas y Administración del Instituto Mexicano del Petróleo, y Director Administrativo y Finanzas del Consejo Nacional del Ciencia y Tecnología, Conacyt.

UN ORGULLO PARA SAN BUENA

Por su parte, el alcalde Óscar Flores Lugo dijo que es motivo de orgullo para todos los sambonenses saber que una persona dedicada pone en alto el nombre de su ciudad de origen.

“Son personas excelentes, la familia de nuestro amigo Mario Alberto es ampliamente conocida por su honorabilidad y honestidad, por eso es un orgullo saber que todo esfuerzo tiene su recompensa, más aún cuando sabemos sus humildes orígenes, ya que su mamá la señora Elva Gloria Casas Moreno una excelente persona se dedicaba a la pastelería y su padre Mario Rodríguez Villarreal, campesino, lo que demuestra la importancia de darle valor a nuestros orígenes”, dijo el Edil.

