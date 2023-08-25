“Nunca olvidaremos este apoyo”; obreros

FRONTERA COAH-. Tras la entrega de los paquetes de útiles escolares, los padres de los alumnos beneficiados agradecieron a la autoridad municipal por este gran apoyo en un momento económico muy complicado para las familias, reconociendo la labor del cabildo pues no es el primer apoyo que se otorga a los trabajadores de AHMSA ya que también se les ha dado despensa y empleo temporal.



Alejandra Sarahi Flores señaló que ella recibió el apoyo para sus dos hijos de primaria y secundaria, dijo que ha sido difícil enfrentar la situación por lo que esto es un gran apoyo y todavía alta, mencionó que también ha recibido apoyo de despensa Alejandra Sarahi Flores.

“Desde un primer momento que ocurrió lo de AHMSA el alcalde luego, luego brindó el apoyo con los trabajadores, yo pertenezco a filial de Ahmsa pero pertenece a GAN, mi hijo es de nivel universidad está estudiando Ciencias de la Educación, mi hijo trabaja pero no es suficiente, el alcalde se está portando a la altura, está apoyando a la ciudadanía que depende de Ahmsa, no en cualquier administración se apoya como en esta” señaló Alejandro Sandoval.

Martha Menchaca de Monsivais, comentó que están sin trabajo, es muy difícil por lo que agradeció el apoyo, dijo que ella recibió el apoyo para una niña de kinder y secundaria, eso disminuye el gasto que está por hacer en la quincena, mencionó que es muy bueno que se piense en la economía familiar de esta manera y brindando el apoyo con los útiles.

“Estamos muy agradecidos porque nos dan importancia, nos reconocen y nos ayudan, por mínima que sea la ayuda nos apoyan, tengo 3 hijos 2 de universidad y uno de primaria, la ayuda es ayuda y la agradezco mucho porque me genera un ahorro ya tenemos por lo menos para empezar y esperar que esto se componga”, señaló Raúl Castañeda trabajado de planta 2.

“Es una ayuda grande porque no tenemos pago ni nada, de una u otra forma beneficia a los niños para que sea menos pesado el inicio a clases gracias al alcalde y su cabildo que nos ha ayudado también con despensas tengo una en primaria y otro en universidad, tengo sin cobrar desde abril y no nos han pagado, esto es muy útil porque no hay entradas para eso”, señaló Carlos Palafox de Almacén en AHMSA.