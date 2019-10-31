Obliga a niñas a pedir limosna

FRONTERA, COAH.- Por forzar a dos menores de 5 y 7 años a pedir limosna en las inmediaciones del Bulevar Ejército Mexicano, Alfredo Díaz Velázquez de 19 años, originario del Estado de Chiapas, fue remitido a las celdas municipales y consignado al Ministerio Público para su investigación por corrupción de menores.

Juan José Castilla Ramos dijo que las pequeñas quedaron a disposición de la PRONNIF mientras se realiza la investigación para dar con el paradero de sus familias.

El Director de Seguridad Pública Juan José Castilla Ramos dijo que al circular por la arteria antes mencionada, los elementos de la patrulla 1027 notaron que un hombre forzaba a dos menores de nombre Samaria y Andrea a pedir limosna, por lo que fue remitido a las celdas preventivas.

Dijo que al dialogar con el joven de 19 años sobre la procedencia de las menores, él visiblemente nervioso dijo que una de ellas era su hermana, pero no pudo determinar el parentesco con ninguna de las menores, por lo cual fue detenido.

Castilla Ramos dijo que de manera inmediata se solicitó la intervención de la Fiscalía y de la Pronnif, quienes consignaron a Díaz Velázquez, pero la guarda y custodia temporal de las menores se quedó a cargo de la Pronnif, por no tener ninguna de ellas identificación ni familiares en esta ciudad.

“Se investigará porque este hombre tenía a las pequeñas, se le preguntó donde vivían y dijo que se estaban quedando en la zona hotelera de Monclova y que diario acudían a pedir a diversos puntos de la ciudad, además no se determinó porque las tenía en su poder, por lo que por medio de la Fiscalía se realizará una pesquisa para dar con el paradero de sus familiares”.

Explicó que este tipo de detenciones son muy importantes, toda vez que las menores pudieron ser sustraídas de sus hogares sin la autorización de sus padres dijo que se enviará un boletín a la Fiscalía del Estado de Chiapas para que se determine si las niñas fueron traídas a Coahuila con o sin la autorización de sus papás o si son siendo buscadas en otros Estados de la República.