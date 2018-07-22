Obligan a papás a dar la pensión

CASTAÑOS, COAH.- A poco más de 50 casos de solicitud de pensiones alimenticias se les ha dado trámite en la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia en este municipio.

Laura Monnet Martínez Martínez, delegada de la Pronnif, dijo que a comparación de años anteriores sí hay una disminución en demandas de pensión alimenticia.

Sostuvo que no en todos los casos se ha llegado al divorcio legal de la pareja, porque eso pasa a segundo término, lo primero es garantizar el sustento para la manutención de los menores.

Mencionó que si la madre o el padre de familia lo solicita, se canaliza directamente con el CAIF –Centro de Atención Integral de la Familia- para que se les brinde el apoyo necesario a fin de realizar los trámites correspondientes a una separación legal.

Pero muchos de los casos que se han presentado, no se ha llegado a la cuestión legal, e incluso en una minoría ni siquiera a la separación de la familia, solo a la petición alimenticia.