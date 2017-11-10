Obligatorio para PRI candidatos jóvenes

FRONTERA, COAH.- La propuesta de todos los jóvenes priistas del País que consiste en que uno de cada tres candidatos para ocupar un puesto público sean jóvenes menores de 35 años trascendió y llegó a la asamblea nacional del PRI, se aprobó y ya está dentro de los estatutos.

El diputado Eduardo Medrano Aguirre señaló que está fue una propuesta de integrantes de la Red Jóvenes por México Organización Oficial de jóvenes a nivel nacional, estatal y municipal.

Consiste en que los candidatos a ocupar puestos públicos como regidurías, alcaldías, diputaciones tanto propietarias como suplentes sean menores de 35 años de edad.

El PRI en el 2018 tendrá que postular a muchos jóvenes, hombres y mujeres, señaló que hay muchos jóvenes responsables y trabajadores con experiencia que pueden participar en cualquier contienda electoral.

“Es un acontecimiento histórico porque queda claro que los jóvenes realmente tienen las puertas abiertas en el PRI no como en otros partidos que los usan solo para andar abajo del sol, así como se les respetan los derechos políticos a las mujeres también se hace con los jóvenes”, comentó el diputado.

Señaló que el próximo año habrá muchos jóvenes en las boletas, con propuestas e ideas de nuevas generaciones, señaló que ciudadanos en general deben ser conscientes que el partido más futuro es el PRI, un partido con jóvenes es un partido con mucho futuro.

No es un impedimento para la reelección, es válido poder reelegirse, pero es una posibilidad de que jóvenes se desarrollen en política y salgan a ganar las elecciones pero sobre todo desempeñar un buen papel.

