Obra en plaza será de gran beneficio

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña estuvo en el vaciado de los andadores de la plaza de la colonia de la Occidental, la cual tendrá una pista para que decenas de personas acudan a ejercitarse, en esta obra se realiza una inversión de 3 millones 400 mil pesos.

Son un total de 180 metros cuadrados diarios los que se estarán colocando en los próximos días, de acuerdo a la información proporcionada por Roberto del Bosque; director de Obras Públicas se estima que en aproximadamente 15 días quede listo la primera etapa de la obra y dentro de unas semanas más quede listo.

El director manifestó que ya tuvieron una reunión con las personas que harán la pista con material parecido al de una pista de tartán, estará por el perímetro de la plaza pero por el interior para seguridad de la gente, además habrá una cancha de basquetbol, al final se colocará la pintura para el corredor.

Dentro de un par de días tendrán un 40%de avance de este espacio que es para el fomento a la actividad física ya que el alcalde Roberto Piña ha repetido en diversas ocasiones que invertir en temas deportivos es ahorrarse en temas de seguridad y de salud.

Cabe mencionar que la inversión de los 3 millones 400 mil pesos, es recurso municipal y seguirán rehabilitando más espacios como este en todo el municipio.