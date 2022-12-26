Obtienen escrituras de espacios públicos.

FRONTERA COAH-. En este año se obtuvo la certeza jurídica de por lo menos 13 escrituras de espacios públicos, señaló Roberto Clemente Piña Amaya, dijo que los últimos fueron cinco espacios que entrarán en el proceso para generar infraestructura urbana.

Se trata de áreas verdes que no se contaba con escrituración, un ejercicio de gobierno no puede utilizar recursos públicos a menos que se tenga comprobación de que se tiene el DIF municipal.

Ya se tiene escrituras de cinco áreas verdes, ya se entregaron, son de Las Aves de las 5 áreas verdes, se tiene proyectado hacer obra pública, generar una unidad deportiva, ya están listos pues ya se cuentan con los planos.

“Hemos avanzado en cuanto a tener certeza jurídica de los espacios, ya tenemos escrituras del Tanis Siller quien ajora es un predio municipal, el panteón municipal estos carecían de certeza jurídica

Explicó que son alrededor de 13 áreas verdes, entre estos también hay plazas principales como la de la colonia 10 de mayo, Jardines de Aeropuerto y el CEFARE que se logró recuperar estas escrituras y ya se tiene una proyección de obra de 109 millones de pesos.

La escrituración de estos 13 predios es de entre 250 y 300 mil pesos, no es un costo tal elevado, empezarán a trabajar, la sindicatura ya se puso de acuerdo con Obras Públicas para que se cuente con la certeza jurídica.

Mencionó que era un proceso tedioso, muy burocrático, proceso largos que si no se hacen nunca podrán tener certeza jurídica y tampoco invertirles recursos para beneficio de los ciudadanos pues para hacer la gestión es importante la escrituración.