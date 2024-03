Ocasionó humo malestar en ciudadanos

FRONTERA COAH.- La situación climatología de ayer lunes no fue favorable para combatir el incendio en el relleno sanitario, el humo se extendió por varias partes de Frontera ocasionando con esto malestar en los ciudadanos.

Lo anterior lo informó Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, dijo que lo nublado no permite que el humo que se generó del incendio suba, lo que ocasionó que se extendiera a algunas partes de la ciudad.

Lo anterior ocasiona algunos problemas respiratorios por lo que exhortó a la población a tomar conciencia sobre los daños que se generan al no pesar en las consecuencias de prenderle fuego a los contenedores.

Recomendó no realizar actividades al aire libre mientras sofocan el incendio sobre todo sí es en áreas muy cercanas al relleno, ya que ayer se tomó la decisión de desalojar un plantel educativo en el Ejido Fresnillo por lo que los niños regresaron a sus domicilios.

"El problema no es solo en la escuela sino en la comunidad por lo que es importante que si no están en la escuela no anden en la calle para evitar problemas respiratorios con el humo", comentó.