Oferta TRINITY RAIL empleos en Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- La empresa Trinity Rail, instaló un módulo de reclutamiento en la plaza principal de Cuatro Ciénegas, donde solicitan: Soldador, pintor, operador de maquinaria, electromecánico, montacarguista y blasteadores, así lo informó Néstor Ibarra, del departamento de Recursos Humanos de la mencionada empresa.

El alcalde Beto Villarreal agradeció a la empresa por ofrecer empleos formales a los cieneguenses y exhortó a los habitantes con necesidad de trabajo acudir a estos llamados.

Los representantes de la empresa TRINITY Raíl dieron a conocer que el próximo jueves 22 de diciembre instalarán nuevamente el módulo en la Plaza principal en horario de 9:00 A.M. a 2:00 P.M.

Los interesados deberán presentarse con solicitud de empleo y certificado COVID y se destacó que las prestaciones son superiores a le ley y los contratados tendrán transporte gratuito hasta Trinity Monclova.