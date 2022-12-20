Contactanos
Coahuila

Oferta TRINITY RAIL empleos en Ciénegas

El próximo jueves 22 nueva contratación en Plaza Principal.

Por Staff / La Voz - 20 diciembre, 2022 - 09:29 p.m.
La empresa Trinity Rail, instaló un módulo de reclutamiento en la plaza principal de Cuatro Ciénegas.
La empresa Trinity Rail, instaló un módulo de reclutamiento en la plaza principal de Cuatro Ciénegas.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.-  La empresa Trinity Rail, instaló un módulo de reclutamiento en la plaza principal de Cuatro Ciénegas, donde solicitan: Soldador, pintor, operador de maquinaria, electromecánico, montacarguista y blasteadores, así lo informó Néstor Ibarra, del departamento de Recursos Humanos de la mencionada empresa.

El alcalde Beto Villarreal agradeció a la empresa por ofrecer empleos formales a los cieneguenses y exhortó a los habitantes con necesidad de trabajo acudir a estos llamados.

Placeholder

Los representantes de la empresa TRINITY Raíl  dieron a conocer que el próximo jueves 22 de diciembre instalarán nuevamente el módulo en la Plaza principal en  horario de 9:00 A.M. a 2:00 P.M.

Los  interesados deberán presentarse con solicitud de empleo y certificado COVID y se destacó que las prestaciones son superiores a le ley y  los contratados tendrán transporte gratuito hasta Trinity Monclova.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados