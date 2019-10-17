Ofrece Alcalde traslados gratis

FRONTERA, COAH.-El departamento de Transporte y Vialidad pondrá en servicio a 2 rutas de transporte que brindarán el servicio a todas las personas que quieran acudir a las instalaciones de Ferromex para ser parte de las consultas médicas que traerá a partir de hoy el Tren de la Salud, Dr. Vagón.

José Ángel Ibarra González, Director del departamento dijo que serán dos horarios los que se manejarán a partir de hoy y hasta el lunes 21 de octubre con la intención de que las personas que no cuenten con automóvil puedan llegar sin necesidad de invertir recursos económicos en el pago de camión o taxi.

Prestarán servicio de transporte gratuito para que las personas acudan a las consultas del tren de la salud.

Mencionó que estas rutas circularán a las 5, 5:30 y 9 de la mañana parque las madres que llevan a sus hijos a la escuela, alcancen transporte y puedan llegar a consultarse, esto sin costo alguno para el usuario.

Los recorridos que realizarán los camiones de trasporte serán los siguientes:

Ruta 1: Partirá en punto de las 5:00 a.m de la plaza de la Aviación para después trasladarse a la colonia La Sierrita y de ahí partir a la Occidental, terminando el recorrido en las instalaciones de la empresa Ferromex.

Ruta 2: Partirá en punto de las 5:30 de la mañana de la plaza de la colonia Borja, de ahí recogerá habitantes de las calles Coahuila y Durango, para después llegar a la plaza de la colonia 10 de Mayo y Elsa Hernández, concluyendo el recorrido en las instalaciones de Ferromex.

Ruta 3: Esta ruta iniciará en los dos puntos antes mencionados a partir de las 9 de la mañana con la intención de que las madres y padres de familia que acuden a dejar a sus hijos a las escuelas de nivel prescolar, primaria y secundaria en el turno matutito, puedan alcanzar a llevarlos a sus instituciones para después subir a los camiones que los trasladarán de manera gratuita a las consultas del tren de la salud.

Cabe mencionar que estas rutas de transporte solo prestarán el servicio a partir de hoy 18 de octubre y hasta el día 21, toda vez que es una medida de apoyo a la comunidad.