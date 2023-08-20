Ofrece DIF pláticas a adultos mayores

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El DIF San Buenaventura ofreció amena convivencia y plática a adultos mayores empacadores, donde el Hospital Rural 51 del IMSS Bienestar expusieron la importancia de la sana alimentación.



La maestra Lorena Del Valle directora del DIF agradeció a los médicos y nutriólogos de la Clínica 51 así como a la Jurisdicción 4 por el apoyo en los eventos conmemorativos a la prevención de la salud de los abuelos, por el Mes del Adulto Mayor.

Mientras se propuso juegos de lotería, entre cada oportunidad se brindaron consejos de la nutrición en la tercera edad ya que contiene características especiales y debe seguir un patrón, que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas durante esta etapa.

Se recomendó una adecuada alimentación durante la tercera edad, para minimizar los riesgos de padecer ciertas enfermedades, ya sean de tipo arterial, cardíaco, hipertensión, entre otros que se pueden prevenir con alimentos saludables.

Al final se les hizo entrega de folletos con los alimentos que contienen minerales, proteínas, vitaminas, grasas, carbohidratos y las bebidas naturales que pueden tomar para su cuidado, sobre todo mucha agua.