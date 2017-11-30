Ofrece Municipio 3% a burócratas

Frontera.- Confiando en que la Junta Especial para Trabajadores al Servicio del Municipio les resuelva a su favor, autoridades municipales confían en que no pase nada el próximo viernes que se vence el emplazamiento a huelga, asegurando que sus argumentos dejan en claro por qué solo pueden ofrecer un tres por ciento de incremento y no el siete que pide el sindicato.

El director de Recursos Humanos Juan Carlos Villa, sostuvo que tienen confianza en que se resuelva el tema de manera favorable para ellos como autoridad, pues señaló que los jurídicos que son los que se encargan de llevar las negociaciones han indicado que existe esa amplia posibilidad.

Por eso, expuso que solo resta esperar la resolución que emita la Junta Especial para Trabajadores del Municipio, donde cada una de las partes, es decir el Ayuntamiento y el sindicato han expuesto sus motivos de solicitud.

Dijo que el sindicato pretende conseguir un siete por ciento de incremento directo al tabulador, pero que ellos solo ofrecieron el tres y no podrán ofrecer ninguna otra cantidad mayor a esa.

Juan Carlos Villa, dijo que no cree que pueda pasar a mayores la situación, pues se le cuestionó sobre el término del plazo que tienen para resolver la revisión antes de llegar a una huelga como prevé la ley, pero sostuvo que no creen que pueda suceder una acción de ese tipo.