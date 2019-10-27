Ofrecen legalizar terrenos ejidales

FRONTERA., COAH.-Personal de la Procuraduría agraria y el Registro Agrario Nacional realizaron audiencias en el Ejido 8 de enero con la intención de apoyar a los dueños de parécelas, solares y tierras que se encuentren establecidas de manera irregular o que tengan algún problema, ya que la intención es apoyarlos para que puedan escriturarlos.

El Director de Fomento Agropecuario Genaro Escobedo dijo que las personas de los seis ejidos de frontera acudieron a la reunión toda vez que son pocas las veces que acude personal de Registro Agrario a resolver las dudas directamente a las comunidades rurales.

Explicó que fueron más de cien productores y propietarios de terrenos quienes acudieron para que les resolvieran sus dudas sobre la propiedad con la que cuentan, recibiendo apoyo de manera inmediata e incluso resolviendo la problemática que ellos dieron a conocer, siendo en su mayoría por deslinde irregular, duplicidad de dueños o juicios testamentarios.

En dos ocasiones ha llegado personal del Registro Agrario Nacional en apoyo a los productores y campesinos locales.

Comentó que a las personas que contaban con problemas más difíciles se les canalizó a las instancias correspondientes, incluso se les solicitó copia de toda su papelería para enviar al Registro Agrario Nacional a la ciudad de Saltillo y de esa manera se les agilizarán los trámites.

“El objetivo fundamental es que todas las propiedades estén debidamente sustentadas, algunos de los habitantes de los ejidos dieron a conocer que sus tierras estaban a nombre de sus padres o que tenían varios propietarios, por lo que se les apoyó a resolver esta problemática por medio del deslinde correcto de los terrenos, para que en un futuro puedan escriturarlos”.

Cabe mencionar que los miembros de la Procuraduría Agraria han visitado en dos ocasiones los ejidos del municipio, por lo que la mayor parte de los terrenos ejidales que no estaban en orden, han podido ser regularizados gracias a estos programas traídos por el Gobierno del Estado.