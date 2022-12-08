Contactanos

Coahuila

Ofrecen posada Beto y policías

Juegos, piñatas, dulces y regalos entregaron los funcionarios en la merienda.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 08 diciembre, 2022 - 09:19 p.m.
Ofrecen posada Beto y policías
El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez junto a los elementos de seguridad pública contagiaron el espíritu navideño a niños.

Cuatro Cienegas, Coahuila.- Con una divertida posada, el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez  junto a los elementos de seguridad pública contagiaron el espíritu navideño a niños de la  comunidad cieneguense.

Un evento de mucha alegría fue este acontecimiento en la explanada de Seguridad Pública donde se instalaron juegos de inflables, música, jugos, piñatas, bolsitas y entrega de regalos a los asistentes.

1 / 4
Ofrecen posada Beto y policías
Se instalaron juegos de inflables, música, jugos, piñatas, bolsitas y entrega de regalos a los asistentes.
2 / 4
Ofrecen posada Beto y policías
La organización estuvo a cargo del comandante Rosendo Arévalo, director de seguridad y distintos grupos sociales.
3 / 4
Ofrecen posada Beto y policías
Un evento de mucha alegría fue este acontecimiento en la explanada de Seguridad Pública.
4 / 4
Ofrecen posada Beto y policías
Contagiaron el espíritu navideño a niños de la comunidad cieneguense.

“El mejor regalo en esta época navideña  es compartir con los demás momentos que sean inolvidables, gracias a todas las personas que a través de su apoyo hicieron posible la realización de este evento para los niños” dijo Beto Villarreal en su mensaje mientras entregaba dulces y regalos.

La organización estuvo a cargo del comandante Rosendo Arévalo, director de seguridad y distintos grupos sociales, como el Búnker Cuatro Ciénegas quienes se encargaron de la recepción y donar regalos.

  • Ofrecen posada Beto y policías

    Se instalaron juegos de inflables, música, jugos, piñatas, bolsitas y entrega de regalos a los asistentes.

  • Ofrecen posada Beto y policías

    La organización estuvo a cargo del comandante Rosendo Arévalo, director de seguridad y distintos grupos sociales.

  • Ofrecen posada Beto y policías

    Un evento de mucha alegría fue este acontecimiento en la explanada de Seguridad Pública.

  • Ofrecen posada Beto y policías

    Contagiaron el espíritu navideño a niños de la comunidad cieneguense.

  • Ofrecen posada Beto y policías
  • Ofrecen posada Beto y policías
  • Ofrecen posada Beto y policías
  • Ofrecen posada Beto y policías
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados