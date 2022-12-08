Ofrecen posada Beto y policías

Cuatro Cienegas, Coahuila.- Con una divertida posada, el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez junto a los elementos de seguridad pública contagiaron el espíritu navideño a niños de la comunidad cieneguense.
Un evento de mucha alegría fue este acontecimiento en la explanada de Seguridad Pública donde se instalaron juegos de inflables, música, jugos, piñatas, bolsitas y entrega de regalos a los asistentes.
“El mejor regalo en esta época navideña es compartir con los demás momentos que sean inolvidables, gracias a todas las personas que a través de su apoyo hicieron posible la realización de este evento para los niños” dijo Beto Villarreal en su mensaje mientras entregaba dulces y regalos.
La organización estuvo a cargo del comandante Rosendo Arévalo, director de seguridad y distintos grupos sociales, como el Búnker Cuatro Ciénegas quienes se encargaron de la recepción y donar regalos.