Ofrecen subsidios para testamentos

FRONTERA COAH-. Ya empezó el mes del Testamento, como ya es costumbre las instituciones gubernamentales, en el mes de septiembre, siembre exhortan a los ciudadanos a realizar este trámite con la intención de no heredar problemas legales a sus familiares, por eso el Ayuntamiento estará otorgando subsidios a las primeras 200 personas interesados en hacer su testamento.



Lo anterior lo dio a conocer Javier Chaires; regidor de Tenencia de la Tierra, dijo que este es un trámite que se realiza ante un notario público pero es un poco costoso, por eso la presidencia realizó un convenio con la notaría pública #34 y el trámite sólo costará 700 pesos.

El regidor mencionó que a las primeras 200 personas que se acerquen a realizar este trámite tendrán un descuento de 100 pesos que los estará pagando la presidencia municipal, con el fin de motivar a las familias de Monclova a hacer esta escrituración de sus bienes.

"El costo del testamento por persona es de 700 pesos, la presidencia apoyará a las primeras 200 personas que vengan, 100 pesos por cada una, estamos muy interesados en que lo hagan porque cuantas familias no se han visto que pelean, se separan que mejor que dejar todo en orden", comentó el regidor.

Habló sobre lo importante porque hay que dejar todo en orden porque después llegan los problemas, pues se han visto casos en el departamento donde la gente llega y dicen que les dejó un papel escrito pero no tiene validez, no es ante un notario por eso el exhorto sobre todo a los adultos mayores para que no hereden problemas familiar, no hay limite el año pasado participaron cerca de 800 personas y este año esperan superar la meta.