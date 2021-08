Omiten mujeres el denunciar violencia

FRONTERA., COAH.- Importante que las mujeres que viven violencia en sus domicilios adopten la cultura de la denuncia a tiempo, ya que en los últimos casos se ha podido percibir que no solo son episodios de violencia los que vivían, sino que era en muchos de los casos el trato "normal" que recibían en sus domicilios.

Deyanira Nájera, titular del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer explicó que el número de casos de violencia va en incremento, además de que el tipo que se ejerce es cada vez más grave.

"Muchas mujeres aceptan golpes no solo de sus parejas sino de sus hijos y no los denuncian porque normalizan la situación pues al final todo queda "en familia", sin embargo es en este lugar donde se da la mayor parte de los abusos que de no denunciarse pueden terminar en la muerte delas féminas".

Dijo que en la Fiscalía del Estado existe un apartado donde se atiende la violencia en contra de la mujer, por ello toda persona que esté sufriendo de malos tratos, debe de acudir y denunciar lo más pronto posible para evitar una tragedia.

Explicó que los últimos casos de violencia son los esposos o parejas sentimentales de las víctimas las que las maltratan a tal grado de que van a dar al hospital con su vida en riesgo.

"Hacemos un llamado para que las mujeres no se dejen, la violencia no debe callarse y el agresor debe ser denunciado, los casos que se viven actualmente involucran a gente de todas las edades y de estatus sociales, por lo que la cultura de la denuncia es importante para salvar vidas".