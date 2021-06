Operan con éxito a chofer de grúas

Coahuila

Fue intervenido en una de las jornadas de recuperación de servicios y agradeció al IMSS.

Frontera, Coah.- Alejandro, operador de grúas del municipio de Frontera, pronto volverá a realizar sus actividades normales tras haberse sometido a una exitosa intervención quirúrgica de rodilla, en una de las Jornadas de Recuperación de Servicios, en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo.

El especialista en traumatología adscrito al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 en Monclova, Nandino Javier Rosiano Muñoz, informó que el paciente llegó con una lesión meniscal, producto de un accidente de trabajo.

Luego de diversos estudios y como parte de su tratamiento integral, fue referido a la UMAA No. 89 en Saltillo, al servicio de artroscopia.

El 15 de mayo, en el marco de una jornada quirúrgica en esa unidad médica, el operador de grúas fue sometido a cirugía.

El especialista explicó que la técnica, consiste en realizar pequeñas incisiones en la rodilla, a través de las cuales se introduce una pequeña cámara para ver dentro de la articulación y con ayuda de instrumentos especiales reparar el daño.

Los beneficios de esta intervención, que dura alrededor de una hora, son menos dolor después de la cirugía y menor tiempo de recuperación del paciente.

"AGRADECE AL IMSS EL SERVICIO QUE LE BRINDARON"

"Me siento muy agradecido y tengo la confianza que pronto estaré muy bien", expresó el trabajador, originario de la colonia Sierrita en el municipio de Frontera."Ahora me estoy recuperando y me mantengo positivo porque quisiera volver a mi trabajo", señaló Alejandro quien exhortó a los pacientes a confiar en los médicos y en el Seguro Social donde actualmente se llevan a cabo jornadas de recuperación de servicios.