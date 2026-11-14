La Dirección de Seguridad Pública de Frontera mantiene recorridos permanentes de vigilancia en colonias, sectores con quintas y comunidades rurales, además de reforzar los operativos durante los fines de semana, cuando aumenta la realización de convivios y reuniones sociales.

Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública, informó que estas acciones buscan mantener la prevención y proximidad con la ciudadanía, principalmente en sectores donde se concentra un mayor número de espacios para eventos y reuniones de mayor tamaño.

Acciones de la autoridad: vigilancia permanente en colonias y comunidades rurales

Explicó que zonas como parajes reciben atención especial debido a la presencia de quintas particulares, donde se realizan convivios, por lo que los elementos mantienen vigilancia constante para prevenir posibles incidentes. El funcionario señaló que, hasta el momento, no han recibido reportes relevantes relacionados con riñas u otros conflictos derivados de este tipo de reuniones.

La vigilancia también contempla las comunidades rurales que es donde se encuentran estas quintas como Pozuelos de Arriba y Pozuelos de Abajo, donde Frontera cuenta con Policía Ejidal para atender las necesidades de seguridad de sus habitantes. Durante octubre, el Ayuntamiento anunció que esta corporación tendría a su cargo los recorridos en los ejidos como parte de los operativos preventivos.

Detalles confirmados: Policía Ejidal realiza recorridos en Pozuelos

El director destacó que en el mes de julio se fortaleció la comunicación con habitantes mediante grupos de WhatsApp, entre ellos los identificados como Ejidal y Ejido La Cruz, para recibir reportes y facilitar la intervención de las unidades policiacas. Vázquez indicó que los recorridos continuarán de manera permanente y que los operativos se reforzarán durante los fines de semana, con el propósito de mantener la tranquilidad tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales.