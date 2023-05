Ora niño por sus Perritos perdidos

FRONTERA COAH-. Hincado frente a la figura de San Judas Tadeo, un pequeño aprieta sus manos y llorando pide al santo que sus perritos aparezcan ya que desde el pasado viernes por la noche no sabe nada de ellos, desde entonces el pequeño no quiere comer, llora mucho y duerme muy poco pues extraña a sus mascotas.



"Con el corazón en la mano les pido de favor que se compadezcan del dolor y desesperación de mijo para volver a ver a sus animales si alguien sabe o vio que se los llevaron o los tienen devuélvanmelos o avísenme", comentó la madre del niño.

"Hoy por mi hijo, mañana por ustedes, él está muy destrozado y en vedad yo como su mamá me duele verlo tan triste que nada le fortalece no me daré por mal servida que me ayuden a dar con ellos", comentó.

La usuaria de Facebook aparece como AB Rodríguez fue contactada y mencionó que no estaba en condiciones de dar una declaración al respecto pues ella y su hijo estaban sufriendo la pérdida de sus perritos.

Explicó que desde el viernes a las 9:00 de la noche que se salieron de su vivienda ubicada en la colonia Huizachal en Frontera, por lo que no dudó y publicó las fotografías de los perritos para pedir a la gente que le ayuden a dar con ellos.

"No son de raza pero son muy importantes para mí y mis hijos, sobre todo para mi hijo el mayor que no ha dejado de llorarle, doy gratificación por ellos, ayúdenme a dar con ellos", comentó una madre desesperada, quien mencionó que el pequeño no pierde la fe de que pronto aparecerán sus perritos.