Oso devora cerdos en Lamadrid y autoridades lo buscan

Autoridades buscan capturar un oso que permanece en las inmediaciones de un poblado del municipio de Lamadrid, luego de que la semana pasada atacara y devorara cinco cerdos.

Acciones de la autoridad

Irasema Rodríguez, regidora de Protección Civil y Bomberos de Lamadrid, informó que el ejemplar fue ubicado en una nogalería rumbo al cañón, en las orillas del poblado, donde existe preocupación debido a que una familia de cuatro integrantes, incluidos dos menores de edad, habita en las cercanías.

Señaló que la presencia del oso ya fue reportada al Gobierno del Estado, que apoyará con una jaula para intentar capturarlo y retirarlo de la zona.

"Está a las orillas del pueblo. El problema es que vive una familia ahí, son cuatro integrantes, dos mayores y dos menores", explicó.

Vigilancia en el área

Rodríguez de Lamadrid indicó que actualmente se encuentran a la espera de contar con la jaula para iniciar las acciones de captura, mientras se mantiene vigilancia en el área donde ha sido localizado el animal.

El último ataque registrado ocurrió la semana pasada, cuando el oso ingresó a la zona y mató cinco cerdos.