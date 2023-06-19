Otorga Frontera vida suero oral

El departamento de Salud lleva a cabo una campaña para repartir vida suero oral y dar recomendaciones a trabajadores del ayuntamiento como a la población en general para evitar problemas de deshidratación o golpes de calor ante altas temperaturas.

La regidora Ana Banda hizo entrega de 300 sobres a los empleados del ayuntamiento que ejercen jornadas a la intemperie.

El equipo de Salud Pública a cargo del director Norberto Figueroa así como Protección Civil y Bomberos que dirige Angelo Grimaldo se mantiene al pendiente de los trabajadores del municipio así como de los ciudadanos que requieran algún apoyo por las temperaturas extremas.

Ellos monitorean paradas de autobuses, espacios deportivos, plazas, balnearios y otros espacios públicos en los que se concentra más la gente para prestar auxilio.

Durante esta ola de calor no ha habido algún reporte de persona que haya tenido síntomas relacionados con las altas temperaturas, como náuseas, vómito y diarrea.