Padecen estudiantes huelga en la Narro

SALTILLO, COAH.- Estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se manifestaron en contra de la huelga que mantienen los trabajadores sindicalizados debido a que afecta su ciclo escolar y también señalaron que sufren acoso por parte del SUAAAN cuando ingresan al edificio por algún trabajo escolar.

Como se recordará, desde el pasado 28 de agosto cuando los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, tomaron las instalaciones en Saltillo y Torreón por presuntas violaciones a 36 cláusulas del contrato colectivo por parte de la Rectoría.

Ese mismo día, los alumnos fueron desalojados de las instalaciones y se determinó que las clases se darían el línea; sin embargo, los jóvenes afectados expresaron que se han visto afectados en su aprendizaje, pues llevan asignaturas en las que es necesario que acudan de manera presencial, ya que este tipo de clases se toman en laboratorios o campos.

"En ocasiones necesitamos ingresar a los laboratorios del campus por algún seguimiento de clase, pero no podemos llevar nada, antes daban la oportunidad a una lista específica y seleccionada de compañeros, pero ya nos dijeron que como no está aprobada, ahora nadie podrá pasar", señaló Miguel Ángel Lara.

El joven es uno de los cientos de alumnos que están trabajando en sus tesis profesionales y afirmó que cuando requieren ir a la escuela por esta razón, los agremiados del SUAAAN los acompañan todo el tiempo para monitorear lo que hacen.

"Apenas entramos a la escuela y nos empiezan a hostigar, y todo el tiempo están detrás de nosotros, hacen rondines, pero no tienen la decencia de hablar bien con nosotros a pesar de que los hemos dejado que hagan su huelga, no nos hemos metido ni con ellos ni con Rectoría, nuestra posición es neutral y solamente pedimos que se agilicen las soluciones porque no podemos estar ni un día más sin clases", indicó Lara.

Por otra parte, son más de mil estudiantes originarios de otras entidades que tuvieron que buscar un trabajo temporal para poder pagar una renta, debido a que les es incosteable regresar a sus estados mientras se mantiene la huelga para nuevamente volver.

"Algunos de los compañeros son de Guanajuato, Chiapas, Oaxaca y Michoacán que viven situaciones de extrema violencia en sus comunidades por las células delictivas y emigraron aquí por la seguridad que tienen para estudiar y en búsqueda de una mejor vida, por lo mismo no pueden regresar y tampoco tienen los recursos para hacerlo", añadió el estudiante.

Finalmente, los estudiantes de la Narro adelantaron que preparan una manifestación pacífica este viernes que partirá desde la Alameda hasta la Plaza de Armas para exigirle tanto al SUAAAN como a la Rectoría que solucionen la pugna que enfrentan y que ya no les afecte más, pues ya no quieren clases en línea, sino presenciales.

HILDA 40