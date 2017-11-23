Pagan aguinaldo Takata y Golden

Frontera.- Más de 25 millones de pesos serán erogados por las empresa Takata y Golden Dragon en el pago de aguinaldo a sus trabajadores, reparto que se realizará el próximo día 28 del presente mes mientras que el ahorro lo entregarán la primera quincena del mes de enero del 2018 en la primera y el cinco de diciembre en la segunda, confirmaron en CTM con quien tienen Contrato Colectivo de Trabajo.

Con relación a la importante derrama económica que se realizará en las empresas con las que tienen el Contrato Colectivo de Trabajo, la delegada de la CTM en Monclova Heidi Armendáriz, confirmó que ambas empresas entregarán su aguinaldo el próximo martes 28, según se les confirmó por parte de ambas empresas.

Dijo que en el caso de Golden Dragon ubicada al norte de Monclova, son cerca de 300 trabajadores sindicalizados los que estarán recibiendo su aguinaldo en un promedio de 18 mil pesos cada uno, lo que equivale a más de 18 millones de pesos, mientras que el ahorro que es variante dependiente del salario de cada trabajador será entregado en los primeros cinco días del mes de diciembre.

Sobre el reparto a realizarse en la empresa Takata que será pago del aguinaldo el próximo día 28 del presente mes, Heidi Armendáriz confirmó que son 20 días de aguinaldo lo que recibirá cada trabajador y que además es variante dependiente de su salario diario, ya que existen trabajador con tabulado des 180 hasta más de 300 pesos diarios.

Considerando dichas cantidades y en un promedio serían más de 20 millones los que repartirá Takata al menos entre sus 4,500 trabajadores sindicalizados, mientras que el pago del ahorro lo realizaran en la primera quincena del mes de enero del 2018 ya que así lo tienen estipulado.