Pagan cuota Pensionados

CASTAÑOS COAH-.El 60% de los afiliados a la Asociación de Jubilados y Pensionados de Castaños ya pagaron su cuota anual, señaló José Luis Guel Zapata presidente de la comisión electa para realizar este cobro, exhortó al resto de los afiliados a cumplir con esta responsabilidad para gozar de beneficios.

Mencionó que fue mediante una asamblea ordinaria que la Asociación de Pensionados eligió a cuatro integrantes entre estos, Rogelio Sabas, Francisco Moreno, Mario Cerda y José Luis Guel Zapata.

El presidente de la comisión explicó que esta es una cuota anual, la mesa directiva que preside Ignacio Cervantes lo hace año con año y es para beneficio de todos.

Durante los meses de diciembre, enero y febrero estarán cobrando la cuota de 400 pesos por año, este recurso sirve para solventar gastos de la capilla de velación, los féretros y las atenciones que reciben las familiares de los pensionados en caso de algún fallecimiento.

En total son 830 socios afiliados, de los cuales el 60% ya cumplió con este pago desde los primeros días del mes de noviembre, dijo que la respuesta ha sido muy favorable y es importante que se siga cumpliendo como hasta ahora.