Pagará Castaños multa de 1 mdp

CASTAÑOS; COAH.-Una multa del SAT por más de un millón de pesos, es lo que deberá pagar la administración que encabeza Juan Antonio Garza García, por adeudos de la administración anterior que dirigía Enrique Soto Ojeda.

La mañana de este viernes en junta extraordinaria de cabildo, se dio a conocer que se tienen adeudos de la administración anterior por más de seis millones de pesos, y que actualmente tienen una multa por el SAT de un millón de 200 mil pesos, mismos que deberán pagar de manera urgente o de lo contrario podrían congelarse las cuentas del ayuntamiento actual.

Garza García interpreto dicha situación como una falta de respeto de autoridades anteriores, al endeudarse y no haberlo informado a la brevedad, ocasionando que se destine el recurso del Pueblo en deudas pasadas que se ejercieron sin responsabilidad.

Ante dicha problemática se corre el riesgo de que la nómina de trabajadores se pague hasta el próximo lunes mientras que los regidores acordaron esperar hasta que se resuelva la situación.

“Lo que hicieron es una falta de respeto al pueblo, falta de responsabilidad, nosotros somos muy cuidadosos de no dejar adeudos, de trabajar con toda transparencia de cara al pueblo”

“Decirle a nuestra gente que nosotros somos muy cuidadosos, a ellos nos debemos y hay que cuidar su dinero con mucha honestidad y transparencia, el Pueblo merece respeto, aquí se viene a servir y no a servirnos del Pueblo” finalizó.