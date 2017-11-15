Pagará San Buena 1.5 mdp de aguinaldo

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El próximo día 12 de diciembre Tesorería Municipal pagará el aguinaldo a los empleados de confianza y sindicalizados sumando un millón y medio de pesos.

Cantidad menor que la del año pasado debido al recorte de personal, el Municipio se ahorró alrededor de 800 mil pesos, afirmó el alcalde Óscar Flores Lugo.

Con anticipación nos preparamos para este pago cumpliendo con la ley que así lo indica, por eso no tendremos ninguna dificultad para hacerlo, porque el dinero ya está, solo falta que se llegue el día.

Respecto al informe de actividades que realizará el día que pague el aguinaldo a los trabajadores, dijo que este tendrá el concentrado de cada una de las acciones que se realizaron los cuatro años de su administración.

Vamos a dar a conocer las acciones que se ejecutaron en cada uno de los sectores de la localidad y que son muchas, al igual que las inversiones que se aplicaron ya que en esto mucho tuvo que ver el apoyo del pueblo que con los pagos que hicieron estos se convirtieron en obras de beneficio para todos.