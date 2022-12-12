Pagarán agresores por uso de brazalete

SALTILLO, COAH.- A partir del próximo año 2023, los imputados por violencia familiar deberán pagar por el uso de brazalete que se les colocará como medida cautelar para que no se acerquen a sus víctimas y violen las medidas de restricción impuestas por los jueces; así lo dio a conocer el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup.

El costo de los brazaletes es de casi 8 mil pesos por uso y ese es el precio que los agresores deberán pagar, de lo contrario, irán presos, señaló el funcionario estatal: “No podemos arriesgarnos a que vuelvan a violentar a las mujeres, por ello, lo solventan o quedan detenidos como medida cautelar”, reiteró Felipe Mery Ayup.

El Presidente Magistrado agregó que en Coahuila hay 80 brazaletes y a partir de enero comenzarán a cobrar su uso para que de esta manera, se cuente con más recurso para poder adquirir un mayor número de dispositivos con los que se puede monitorear a los agresores y que no vuelvan a atacar a las mujeres, luego de que así lo determine el juez en los procesos.

“Hay un alto número de incidencia de violencia familiar, por ello es que el Poder Judicial tiene el proyecto de comprar más brazaletes para los imputados por este delito y otros más; creo que necesitamos al menos contar con 200 dispositivos en el Estado para distribuirlos en todas las regiones”, explicó.

Finalmente, Felipe Mery Ayup reiteró la importancia de que las mujeres denuncien los casos de violencia doméstica, además de que las policías que las atienden están capacitados en el tema y una vez que se notifica a las autoridades de las agresiones, las corporaciones realizan rondines en los domicilios de las víctimas para que los infractores no se les acerquen.