Papá soltero busca trabajo

FRONTERA COAH-. Edgar Garza es un papá soltero que hace todo lo posible por sacar adelante a Erick, su hijo de 7 años, le dieron días de descanso sin sueldo en su trabajo y por ello pidió el apoyo de la ciudadanía, necesita trabajar por lo que está dispuesto a lavar autos y limpiar patios.

Tiene 30 años de edad y desde que su hijo tenía 7 meses peleó su custodia y lo logró con el compromiso de que su mamá (abuela del pequeño) estaría a cargo mientras él salía a laborar y así lo ha hecho durante todo este tiempo.

Erick es un niño muy inteligente a quien le gusta mucho los números, tiene una increíble capacidad para sumar y multiplicar, le gusta mucho ir a la escuela pero esta semana no asistirá, tenía problemas de salud y aunque ahora ya está mejor, su padre decidió no llevarlo luego de que están las actividades de la semana loca aunado al festejo de hoy, por el Día del Niño para lo que tenía que pagar entre 140 y 150 pesos para el platillo y lamentablemente no hubo dinero.

Edgar reconoció que económicamente ha batallado, trabaja en la empresa Denso pero tiene un sueldo muy bajo del que le descuentan su casa del Infonavit además de un refrigerador que adquirió por medio del recibo de la luz, esto luego de mucho tiempo de no tener donde guardar alimentos, era necesario y se echó el compromiso pero ha sido muy difícil pagar.

Por eso tiene que buscar trabajo extra, dijo que en redes sociales empezaron a tirarle "hate" debido a que rechazó un empleo, alguien lo contactó para que trabajará y él aunque estaba dispuesto dijo que todavía el lunes tenía que presentarse a trabajar en su trabajo formal al que no regresaría hasta el viernes, los tiempos no se acoplaron.

Después le ofrecieron trabajar como vigilante en una quinta y el aceptó pero después le dijeron que ya se había contratado para un evento pero dejó sus datos por sí se llega a ofrecer, le llamen.

Hoy en día pide ayuda para lavar autos y limpiar patios o cualquier otra actividad que le permita ganar dinero y poder cumplir principalmente para alimentos para su hijo, después con los pagos de la luz y el agua, entre ambos gastos suman mil 300 pesos.

Comentó que no puede renunciar a su trabajo actual y que estos días siempre se otorgan cuando están por entregar utilidades por si fuera poco, necesita estar al pendiente de su madre enferma y de su hijo.

Edgar, vive en la calle Alcatraces #531 de la colonia Jardines de Aeropuerto en Frontera, la gente interesada en apoyarlo pueden comunicarse con él al 866 200 31 2, dijo que no está pidiendo nada regalado, lo único que pide es trabajar temporalmente.