"Para empezar, no son ni de Frontera"

FRONTERA COAH-. Tras la manifestación que conductores de In Driver realizaron en el municipio de Frontera, el alcalde Roberto Piña mencionó que es un tema de orden, no hay un ejercicio que sea recaudatorio, no existe como tal, el sistema de transporte todo, ya sea transporte urbano, de las colonias, se vio muy afectado en las colonias y el transporte de personal hemos tenido acuerdos y facilidades en todos los sentidos.

Los taxistas tienen organizaciones y se están adecuado, se les han hecho observaciones fuertes, hemos trabajado temas de antidoping, de regularización, de donde se pueden poner como sitio, estos son temas de reglamentación.

"No puede venir un grupo de personas que no sabemos ni quiénes son, para empezar no son ni de la ciudad, no pueden venir simple y sencillamente a meterse a la ciudad como si fuera lo normal, es un tema de orden y van a tener que entrar a un tema de regularizar pero es un proceso que se va a llevar a cabo"

El alcalde dijo que están abiertos al dialogo y lo que no se vale es que digan mentiras, pues aseguró que no lo han buscado en una sola ocasión más que la vez que bloquearon la calle el día del aniversario de la ciudad.

"Hay gente frustrada que dice cómo les hacemos males el día del aniversario pues mándales unas gentes ahí, pero bueno no vamos a caer en ningún tipo de chantaje que quede claro que es un tema de orden y legalidad, si el municipio evalúa y autoriza tendrán su oportunidad, pero no pueden decir que en otras partes del estado si trabajan porque hay que saber que los municipios somos autónomos", comentó el alcalde.

Dijo que Frontera e autónomo y tiene su propio reglamento que se deben respetar y cumplir de lo contrario no será de otra manera, mencionó que en el tiempo que tiene como alcalde no se reúne de otra manera con alguien, a donde va es un tema de plática.

"Quien quiera platicar con nosotros lo hace, la ciudad está tranquila, hay orden, seguirá creciendo y si quieren entrar que lo hagan en orden, no estamos en contra, estoy haciendo mi ejercicio de gobierno normal, no hay represalias ni cacería, nada", comentó.