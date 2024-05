Paro laboral en CECyTEC

Por la falta de pago, docentes y personal administrativo de CECYTEC San Buenaventura permanecieron en paro laboral durante las primeras horas de este jueves, desde el martes que debieron recibir el pago quincenal y no se reflejó por lo que como medida de presión optaron por parar funciones.

Fue de manera pacífica que el personal docente dejó de laborar luego de no recibir el pago por algunos inconvenientes en el Estado pues esta situación se presentó en todos los Cecytec de Coahuila.

Fue alrededor de las 10:00 am cuando empezaron a reflejarse los primeros pagos y con esto se reanudaron las labores pero en el caso del CECYTEC San Buenaventura se negaron debido a que el clima central no funciona por lo que el calor ha provocado un ambiente no apto para laborar y estudiar por parte de los alumnos.

Por lo que ahora los alumnos y docentes sufren de las inclemencias de las altas temperaturas ya que el calor dentro de las aulas es insoportable, por ello se hizo un llamado a las autoridades para que pronto se dé una solución a este problema y no afectar en la educación de los jóvenes.

Aunque se habló sobre no laborar por la falta del clima, finalmente los alumnos comenzaron a llegar al plantel para tomar sus clases.